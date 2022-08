Techniques d'animation. Tous les outils pour réussir vos présentations, réunions, formations, 4e édition

Guide pratique à utiliser en situation de travail, ce livre présente de manière claire et vivante l'essentiel des techniques d'animation (l'exposé, la co-animation, le métaplan, le débat, l'étude de cas...). Conçu de manière modulaire et illustré, il contient 23 chapitres comprenant des explications, des méthodes et des outils simples, des exemples concrets pour aider à progresser rapidement dans le domaine de l'animation. Entièrement refondue, cette quatrième édition intègre toutes les évolutions observées et vécues en matière d'animation depuis le début de la crise sanitaires, notamment intégrant fortement l'aspect distanciel.