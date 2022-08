Psychothérapie de l'attachement. 2e édition

La théorie de l'attachement nous éclaire sur les stratégies relationnelles et représentationnelles que nous développons tous. Ces stratégies sont en lien avec les réponses parentales aux besoins de protection et de réconfort lors des premières expériences dans les moments de danger, de menace et de stress. Ces stratégies sécures ou insécures nous permettent de nous développer au mieux dans l'environnement réel dans lequel nous vivons. Evaluer les styles d'attachement, informer sur la théorie de l'attachement, et mettre en oeuvre des modifications permettent de renforcer la prise de conscience des capacité parentale et encouragent l'enfant à reprendre un développement plus harmonieux. C'est le travail qui est fait dans les consultations attachement parents-enfant et dont cet ouvrage rend compte afin de donner à tous les thérapeutes des clés de compréhension et des outils d'action.