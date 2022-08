Collège Story. Tome 1, Un pied au collège

Avec un an d'avance et quelques centimètres de retard, Gabin fait sa rentrée en sixième, bien loin de son ancienne maison et de sa meilleure amie. Dans ce grand collège où même les frites sont froides, Gabin se sent perdu. Heureusement, il rencontre Gaspard, Sami et Boris qui deviennent vite ses amis. Et puis, il y a Liberty...