Noonah, fille du Grand Nord

"Les patins sifflent. J'aime le chant du traîneau sur la banquise. J'abaisse ma capuche fourrée pour mieux voir l'aurore boréale se déployer sur l'horizon. Je suis Noonah et j'appartiens au peuple des Inuit". Noonah a dix ans et des envies d'aventure. Avec elle, partez à la découverte du Grand Nord et de sa nature sauvage.