Un rhum averti en vaut deux !

Plongez-vous dans ce répertoire de 200 rhums d'exception, venus des Caraïbes, d'Amérique du Sud, d'Europe et même d'Asie. Chaque référence est illustrée d'une photographie et accompagnée d'informations techniques et d'anecdotes inso lites. Apprenez comment se fabrique le rhum selon sa provenance et comment il se déguste selon sa typologie, initiez-vous à la cuisine au rhum et découvrez des recettes de cocktails gourmands pour varier les plaisirs. Une chose est sûre : le rhum n'aura plus aucun secret pour vous !