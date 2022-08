Potimarron, butternut et Cie

On mange quoi ce soir ? Vous en avez marre de cette incessante question ... Voici la solution : un potimarron, un butternut, une courge spaghetti ou encore un pâtisson, 3 ou 4 ingrédients supplémentaires, 3 étapes de préparation, et le tour et joué ! Découvrez 50 recettes faciles et originales qui vont vous régaler !