Plats du soir avec cookeo

Vous lui confiez les ingrédients et il vous concocte de délicieux petits plats. Un cuisinier personnel ? Non, juste votre Cookeo ! 75 recettes spécialement conçues pour vous faciliter la tâche au quotidien, avec des plats aussi rapides à préparer que savoureux à déguster. Salade avocat, pamplemousse et crevettes, boulettes de viande à la suédoise, merlan aux poivrons confits, curry de pois chiches aux épinards... avec votre Cookeo il est maintenant facile de bien manger tous les soirs !