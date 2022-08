Coffret Lunch Box

Haaaa le bureau ! Il nous a manqué cette année : les réunions interminables, les discussions devant la machine à café et, surtout, les pauses déj' avec les collègues... Voici la lunchbox parfaite, sans plastique, parfaitement hermétique et trop belle avec son alliance de métal et de bois Le coffret comprend : -1 lunchbox en verre avec couvercle en bambou, fermée par un élastique -Le livre de recettes illustrées pour des dejs rapides, pratiques et sains à emporter partout !