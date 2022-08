Petites histoires de filles

LE RECUEIL DES MEILLEURES AVENTURES DES PETITES HEROÏNES DISNEY ! Un beau livre d'histoires dans lesquelles les petites filles font la course, ont des pouvoirs magiques, surfent sur la mer, jouent avec leurs amis, relèvent des défis et partent à la découverte du monde. Dès 3 ans. Contient : - Raya et le Dernier Dragon - L'entraînement de Tuk Tuk - Raiponce - Que le meilleur gagne - Peter Pan - Une aventure pour Wendy - Lilo et Stitch - Sur les vagues - Vaiana - Le cerf-volant de Vaiana - La Reine des Neiges - Une belle journée