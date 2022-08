Le corps messager

Votre corps vous parle, l'écoutez-vous ? Véritable allié de l'âme, notre corps est porteur de nos émotions, mémoires et liens avec notre environnement. Dans cet ouvrage, l'ostéopathe et énergéticienne Marie-Thérèse Pirolli nous invite à dialoguer avec notre corps. Quels liens nous unissent à la nature et aux éléments ? Comment nos corps énergétiques et nos chakras participent-ils à notre santé ? Comment, dès la conception in utero, nos mémoires imprègnent-elles notre corps ? Quelle est la symbolique de nos maladies et maux fréquents ? A travers près de 40 exercices et pratiques, vous apprendrez à : - Apaiser votre mental, retrouver l'énergie, la concentration, et libérer les tensions et surcharges émotionnelles. - Retrouver votre équilibre énergétique, vous relier à la terre et vous ancrer, activer les 4 éléments en vous. - Développer vos capacités extrasensorielles et harmoniser vos chakras.