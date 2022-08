Diana et Charlie sont amis, ils ont 17 ans et sont transgenres. Leur vie est pour le moins chaotique : le père de Diana ne souhaite pas qu'elle suive de traitement hormonal et la santé mentale de Charlie ne tient qu'à un fil. Ils sont soumis à une pression sociale quotidienne et vivent dans l'anxiété. Leurs seuls refuges : l'alcool et la musique ! Ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre et sur une amitié sans faille, parfois mise à mal par leurs fragilités respectives. "Diana et Charlie" est un merveilleux roman graphique, une aventure humaine qui parle, avec justesse, humour et sensibilité, d'amitié, d'amour et de la vie.