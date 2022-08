Louca Tome 3 : Si seulement... Opé 2022 à 3 euros, Edition limitée

Stress maximum pour Louca : il va jouer le match le plus important de l'année, celui qui décidera du sort de l'équipe de foot de l'école ! Et vu ses exploits aussi incroyables qu'inattendus lors de la rencontre précédente, tout le monde attend de lui des miracles contre la redoutable équipe des Condors. Au premier rang des supporters : son petit frère Antin qui l'adore, Julie, la fille dont il est amoureux... et quasi toute l'école. Ce sera la gloire s'il réussit à qualifier son école, l'humiliation totale s'il échoue en se ridiculisant. Ce que personne ne sait, c'est que Louca est un joueur particulièrement maladroit qui ne brille au football que quand il est aidé par Nathan, son coach fantôme. Pas de chance : occupé à enquêter sur sa propre mort, Nathan rate le début du match. Ce n'est qu'après une première mi-temps catastrophique et deux buts encaissés qu'il débarque et va tenter, à l'aide de techniques particulièrement audacieuses, d'inverser le cours du match pour permettre à Louca de remporter la victoire.