Love Warrior

"Nous nous embrassons : nous sommes bel et bien là. Nous sommes présents et nous promettons de le rester, d'être nous-mêmes, à la surface. Aujourd'hui, Craig et moi avons décidé d'être ensemble. Si demain la sagesse nous suggère un autre choix, nous n'en serons pas détruits. Nous savons désormais que la vie nous offre bien des chemins, chacun doté de sa beauté et de sa souffrance particulières. Chaque chemin est amour et se conclut par la rédemption. J'ignore si nous passerons le reste de notre vie mariés ou en nous aimant à distance. Toutefois, je connais maintenant la devise de la guerrière de l'amour : je ne me trahirai pas. Je ferai confiance à la sagesse de la petite voix posée. Je ne laisserai pas la peur la noyer. Je lui ferai confiance et je me ferai confiance. Amour, souffrance, vie. Je n'ai pas peur. C'est pour cela que je suis née."