De bonnes énergies pour des enfants épanouis

TOUS LES SECRETS POUR ENTOURER SON ENFANT DE BONNES ENERGIES ET L'AIDER A TROUVER SON HARMONIE Nos enfants sont encore plus sensibles que nous à la qualité des énergies qui nous entourent parce que leur propre vibration est bien plus pure que la nôtre. En tant qu'âme venant tout juste de s'incarner, elle est encore très imprégnée du plan de lumière duquel elle est issue. Notre rôle de parent est d'amener cette âme à s'harmoniser progressivement pour trouver sa place dans le monde. Vous connaissez déjà les miracles de l'énergie d'amour que vous déployez au quotidien envers votre enfant. Votre amour qui l'apaise quand il est angoissé ou qui le rassure lorsqu'il a du chagrin... Mais la vie de tous les jours n'est pas facile : les pleurs que l'on ne comprend pas, les cauchemars, les crises de colères, les douleurs liées à la croissance, l'hyperactivité, tout cela met nos nerfs à rude épreuve. Aussi, en tant qu'énergéticienne, médium et guérisseuse spirite, je vous propose de vous donner tous mes secrets pour devenir un parent spirite et aider au quotidien votre enfant à grandir dans l'harmonie.