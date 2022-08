Tous des humains très différents !. L'homme et ses évolutions

Après les titres Mon corps est génial ! , explorons l'Histoire de l'humanité avec ces nouveaux ouvrages ! Connais-tu ton Histoire ? Celles des hommes, des femmes et des enfants qui, partis d'un même continent ont peuplé la Terre entière, et se sont incroyablement distingués. Regarde autour de toi : personne n'est identique, pourtant nous sommes tous humains ! Tout a commencé, il y a environ 150 000 ans, en plein coeur de l'Afrique... Comment les Hommes ont-ils découvert des territoires inexplorés, affronté de nouveaux climats ? Comment chaque nouvel environnement a-t-il façonné leur mode de vie, jusqu'à leur apparence physique ? D'où vient la grande diversité de peuples et de cultures qui existent aujourd'hui ? Ensemble, marchons dans les pas de l'Homme qui a sillonné la planète, suivons son évolution et celle de notre monde si varié.