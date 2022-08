Automassages du soir. Des rituels en lien avec les 4 saisons

Et si vos mains suffisaient à vous apporter ce réconfort nécessaire en fin de journée ? Il est si doux de se chouchouter et de se reconnecter à ses ressentis au travers d'un automassage. Ce livre vous aidera à retrouver cette nourriture affective chaque soir avant d'aller vous coucher. Vous découvrirez les points réflexes sur lesquels appuyer ainsi que les huiles végétales et les huiles essentielles à utiliser pour vous détendre en profondeur et soulager de nombreux maux, souvent plus présents en fin de journée. Vous apprendrez également à répondre aux besoins de votre corps qui évoluent au fil des saisons : en automne, renforcez grâce à l'automassage votre immunité ; en hiver, illuminez votre teint ; au printemps, évacuez les toxines ; en été, favorisez la circulation. Au programme : - plus de 70 automassages basés sur la saisonnalité, pour une parfaite harmonie corps/nature ; - des séances de 5 à 15 minutes pour instaurer une routine bien-être quotidienne ; - 3 massages clés : réflexologie plantaire, réflexologie palmaire et drainage lymphatique.