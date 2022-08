The Promised Neverland : Recueil d'histoires courtes

Découvrez dans ce recueil quatre histoires concoctées par les auteurs de The Promised Neverland, ainsi que l'épilogue de leur série phare ! Suspense, action, fantastique, histoires captivantes, personnages charismatiques et graphismes sublimes, tous les ingrédients qui ont fait le succès du duo Kaiu Shirai et Posuka Demizu sont là dans des univers et des ambiances nouvelles et variées, un régal !