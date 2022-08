Twin Star Exorcists Tome 26

L'heure est venue pour Sakura et Shizuru d'affronter Gabura et de venger leurs familles... Pendant des années, les deux guerrières se sont préparées pour cet affrontement ultime, mais leur rage de vaincre sera-elle suffisante pour défaire le Basara ? Tandis que Sakanashi tente à tout prix de mettre la main sur le corps de Yûto, Rokuro essaie, tant bien que mal, de protéger le maximum de ses concitoyens et Benio hésite à embras- ser sa véritable nature. Alors que tout semble sur le point de basculer, l'espoir est-il encore permis ?