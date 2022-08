Mashle Tome 10

Les meilleurs éléments d'Easton et de Walkis font leur entrée dans le manoir où se tiendra l'ultime épreuve de sélection de l'Elu divin. Mais les lieux semblent emplis de sortilèges... Sous l'effet de la magie, l'endroit se transforme en un véritable dédale dans lequel nos héros ne tardent pas à se perdre ! La menace incarnée par les élèves de Walkis et leurs redoutables pouvoirs se fait alors durement sentir. Tandis que Mash est réduit à l'impuissance dans un piège tendu par Levi, Lance et Dot combattent avec une détermination sans faille, prêts à risquer leur vie !