Rokudenashi Blues Tome 2

Alors que l'embrouille entre le club de boxe et ses supporters s'est apaisée, le tournoi interlycées approche. Mais un ancien rival d'Hatanaka refait surface... et n'est pas là pour enfiler des perles ! Maeda compte bien s'interposer et aider secrètement le capitaine à se frayer un chemin pour les Jeux Olympiques. De son côté, Yoneji fait face à un souvenir amer de son passé...