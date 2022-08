Passion Gym Tome 4 : Champion de trampoline !

Passion Gym : solidarité, entraînement et compétition ! Victor, qui fait de la gym artistique, est aussi fan de trampoline. L'agrès lui sert beaucoup à travailler ses mouvements, mais il adore surtout la sensation de légèreté quand il bondit dans les airs. Pour son anniversaire, ses parents ont installé un trampoline dans le jardin, et Victor a fait des émules dans sa discipline. Il se retrouve à soutenir et conseiller ces gymnastes en herbe, venus s'inscrire au club Gym Avenir, et il se rend compte que ça lui plaît ! Son futur semble se dessiner... Il aimerait devenir entraîneur ! En bonus : des fiches techniques pour en savoir plus sur la discipline.