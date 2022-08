Les métiers de l'audiovisuel. Cartographie des cursus et des emplois

Le guide de référence pour s'y retrouver dans la pluralité des professions et trouver la bonne formation à suivre. Après une cartographie des différents secteurs du monde de l'audiovisuel, de la musique et du son, ce guide présente la richesse et la diversité des métiers ainsi que la typologie des formations associées, les modalités d'accès, la durée des enseignements, les diplômes ou certifications reconnus par les professions ainsi que les principaux organismes de formation publics ou privés concernés.