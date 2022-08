Histoire de La Réunion

Son nom même est le reflet des vicissitudes de la vie politique française : d'abord " île Bourbon ", elle devient " île de La Réunion " en 1793, avant de devenir pour un temps " île Bonaparte ". Elle ne retrouvera qu'en 1848 le nom qui lui est resté. La vanille qui y est produite s'appelle encore " vanille bourbon " : c'est dire à quel point la France a exercé son influence sur cette terre ultramarine, éloignée de près de 10 000 kilomètres de la métropole. Connue depuis longtemps des navigateurs arabes et européens, La Réunion est le théâtre de rivalités commerciales : la Compagnie des Indes y instaure la culture du café, tandis que les Français y développent la culture de la vanille et surtout de la canne à sucre, aujourd'hui encore un pilier de l'économie agricole. Autant d'activités qui nécessitent une main-d'oeuvre importante : la création d'un système esclavagiste élaboré façonnera l'identité d'une population aux nombreux métissages. Yvan Combeau retrace l'histoire tumultueuse d'une île au carrefour des civilisations africaines et européennes, mais également chinoises et indiennes.