Le syndrome du selfie. Aider les enfants à se détacher des écrans et à créer les vrais liens qui rendent heureux

Dans un monde où les enfants et les adolescents communiquent tout naturellement par l'intermédiaire des écrans, le manque de liens sociaux véritables et d'empathie représente un véritable danger. Il affecte le développement des plus jeunes et modifie défavorablement leurs comportements. Michele Borba examine les causes de ce déficit d'empathie et de repli sur sa propre image. Pour l'enrayer, elle propose neufs axes éducatifs de changement, fondés sur des études scientifiques. Dans une société où la communication numérique domine, l'autrice nous offre un cadre dans lequel déployer une parentalité efficace, permettant d'accompagner les enfants et les adolescents de la manière la plus juste possible.