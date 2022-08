Là où fleurissent les coucous

En pleine campagne nivernaise, une femme d'affaires à l'odieux caractère se heurte à des colocataires aussi inattendus qu'attachants, qui vont l'aider à se réconcilier avec son passé. Depuis la mort de son mari, Marianne Parks n'organise plus sa vie londonienne qu'autour de l'entreprise multinationale dont elle est la P. -D. G. et qu'elle dirige d'une poigne de fer. Exécrable et cruelle, elle est détestée et crainte par tous ceux qui l'entourent... y compris ses propres enfants. Alors, quand ces derniers lui tendent un piège et la contraignent à délaisser sa firme pour retourner en France, dans la Nièvre, afin de s'y ressourcer, Marianne est furieuse. Malgré tous ses efforts, elle est obligée de céder et de se rendre dans son grand domaine châtelain. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend qu'elle doit cohabiter avec des inconnus : une jeune femme, accompagnée de ses petits frère et soeur, tous aussi turbulents qu'attachants... Anna, dont le stage de fin d'études dépend de sa présence au château, est aussi surprise par la venue de Marianne. Elle décide alors de faire de son mieux afin que leur cohabitation, qui comprend la présence de son frère Léandre et de sa soeur Théaline, se déroule de manière pacifique. Mais la froideur de Marianne rend les choses difficiles et cache de nombreux non-dits... Au fur et à mesure que Marianne apprend à connaître ses colocataires inattendus, elle replonge dans son passé pour y déterrer les secrets enfouis si longtemps auparavant. Entre rencontres et révélations, elle va apprendre à se reconnecter aux gens, à ses origines et à ses émotions. Et si l'inattendu était finalement la clé pour guérir de ses blessures ?