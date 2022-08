Glouton Tome 5 : La ruée vers l'Homme

Regroupés chez Petit-Duc, le hibou conteur, les animaux de la forêt écoutent l'histoire du légendaire Wendigo, transformé en monstre après avoir consommé de la viande humaine. Persuadé que la viande des hommes donnerait sa force incroyable au monstre, Glouton se questionne : devrait-il lui aussi aller grignoter des villageois ? Une bien meilleure idée s'impose alors à lui : se faire passer pour un chien et ainsi intégrer le monde des hommes. Cette opération lui permettra certainement d'être bien nourri et protégé, loin des contraintes de la vie sauvage. C'est en tout cas ce qu'il pensait jusqu'à réellement découvrir la vie de chien... Malmené et enrôlé malgré lui dans un attelage de traîneaux, Glouton se laisse peu à peu domestiquer et oublie sa profonde nature. Mais, tel le Wendigo des forêts d'Alaska, sommeille en Glouton un animal terriblement épris de liberté. Il serait temps de rappeler aux hommes que les bois abritent des êtres irrémédiablement indomptables... Accompagné de Mèdor, son fidèle acolyte, chien de compagnie et, occasionnellement, fauteuil, Glouton parviendra-t-il à renouer avec l'irréductible tempérament du plus dangereux prédateur du Grand Nord (enfin, selon ses dires) ?