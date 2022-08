Le vilain petit canard

Alors qu'une cane assiste à l'éclosion de ses oeufs, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre que le quatrième caneton ne ressemble pas aux trois autres. La cane fait le tour de la ferme pour retrouver les parents du caneton. Rejeté par les autres animaux qui le trouvent laid, le caneton finit par s'enfuir dans les bois. Arrivé au bord d'un lac, il tombe sur de magnifiques cygnes. Comme il aimerait leur ressembler ! Un conte indémodable Un classique d'Andersen qui continue de séduire les enfants par son univers, son originalité et des thématiques telles que la différence, la recherche d'identité ou encore l'acceptation de soi malgré le regard des autres. Des matières et animations variées Flaps, fourrure, matières lisses, rugueuses, brillantes et un grand pop-up final, de quoi éveiller l'enfant par le toucher et la vue : une approche multisensorielle de l'histoire. Le tout accompagné des belles et tendres illustrations de Dankerleroux. "Les matières à toucher sont nombreuses et grandes, et chaque livre propose une animation finale que les enfants adorent". (lepaysdesmerveilles. com)