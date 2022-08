Le mensonge et la vérité

Comment distinguer le vrai du faux ? Pourquoi croit-on à une histoire alors qu'on sait qu'elle est fausse ? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité ? Est-ce que mentir peut être nécessaire, peut être bien ? Les mots pour dire vrai Lorsque nous parlons, nous supposons que ce que dit l'autre est vrai. C'est pour cela qu'on l'écoute et qu'on croit l'autre. Mentir, c'est trahir la règle de base de l'échange et de la confiance dans l'autre. Quand on ment trop souvent, plus personne ne nous écoute, plus personne ne nous croit. Les fake news, de vrais mensonges Les fake news répandues à grande échelle et à grande vitesse par les réseaux sociaux profitent de notre crédulité et de notre a priori de confiance. Elles abîment le lien social qui repose en grande partie sur la confiance des uns envers les autres. Comprendre les fake news et développer son esprit critique Alors pourquoi y a-t-il autant de fake news ? Pourquoi circulent-elles aussi vite et bien mieux que les vérités ? Pourquoi y croyons-nous avec autant de facilité ? Comment lutter contre elles ? Distinguer le mensonge de la vérité n'est pas si simple. Il est nécessaire d'apprendre à se questionner, à utiliser des outils pour muscler son esprit critique. "La Vérité et le Mensonge", mon "Goûter philo" pour se questionner, apprendre à réfléchir et muscler son esprit critique vis-à-vis des fake news afin de construire les citoyens et citoyennes de demain.