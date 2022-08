Cuisine Veggie pour étudiants

Ce livre est le guide à mettre entre les mains de tous les étudiants végétariens pour apprendre à cuisiner les plats du quotidien avec un équipement minimal (1 casserole, 1 poêle, 1 mixeur plongeant et c'est tout), accessible aux débutants et aux budgets hyper restreints. Plus de 80 recettes du quotidien et de multiples variantes à réaliser en 1 tour de main, avec peu d'ingrédients et en un temps record. Régalez-vous avec des bagels à la crème d'avocat, des falafels, des salades de lentilles vertes, des rouleaux de printemps, des quiches lorraines végé, des tagliatelles potiron ricotta et des tiramisu... En bonus : en fin d'ouvrage, 8 menus hebdomadaires, par saison avec prix, liste de courses.