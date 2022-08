Le Yoga antidouleur. Arthrose, sciatique, venez à bout de vos douleurs articulaires et osseuses

Si vous faites partie des millions de personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques, vous connaissez bien leurs répercussions sur la vie quotidienne. De la douleur cervicale à la prothèse de genou en passant par la hernie discale, Laura Staton vous aide à retrouver votre mobilité et votre équilibre de vie grâce au yoga. Ce manuel providentiel explore la relation entre corps et esprit pour adoucir vos inconforts physiques, vous soigner de manière durable, vous renforcer et atténuer vos douleurs. Savamment agencés par zone du corps et pathologie – hernies, douleur cervicale chronique, sciatique, arthrose, prothèse de hanche, et bien d'autres –, chaque chapitre propose des postures thérapeutiques spécifiques, accompagnées de descriptions, de photos et d'illustrations. Le Yoga antidouleur s'adresse aux personnes de tout âge et de toute condition en proposant des postures adaptées quel que soit son état de santé et son degré de mobilité. Avec son approche douce et holistique, Laura Staton jette un pont entre les pratiques médicales modernes et le soin conscient. Vous n'avez pas à vivre avec la douleur ; oui, il existe des méthodes pour renforcer votre corps et améliorer votre état de santé général.