La parenthèse sanglante d'Eric Chase, l'anti-héros découvert dans The Cape. Après avoir commis l'irréparable, Eric Chase disparaît. En pleine confusion, il part se réfugier dans le lieu où, avec son frère, ils ont passé leurs dernières vacances en compagnie de leur père. Mais la cabane de son enfance est désormais occupée par un groupe de rôlistes, et le voilà invité à participer à un jeu grandeur nature. Au milieu de la forêt, coupé de la réalité, Eric parvient à s'intégrer... jusqu'à ce qu'il impose ses propres règles. Le jeu de rôle devient alors jeu de massacre. Une cape prodigieuse et une soif inextinguible de vengeance... The Cape : Fallen lève le voile sur les trois jours de la vie d'Eric passés sous silence dans The Cape, le comics adapté d'une nouvelle de Joe Hill (Locke & Key) nommé aux Eisner Awards. " Des images saisissantes et une intrigue parfaite. " AIPT " Si vous aimez les histoires de vengeance à la fois sombres et tordues, The Cape : Fallen est fait pour vous. " Major Spoilers