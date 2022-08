Nous reviendrons à la Havane

UNE EPOUSTOUFLANTE SAGA FAMILIALE DANS LES RUES DE LA HAVANE La Havane, Cuba, 1958 Elisa Perez et ses soeurs sont les joyaux de la dynastie sucrière familiale. Tandis que les hommes Perez président à la destinée du pays, elles évoluent dans un monde fait de luxe et d'oisiveté. Pourtant, les combats font déjà rage dans l'est du pays et bientôt la guerre civile frappera au coeur même de La Havane. Tandis qu'un monde s'éteint, un autre est en train de naître. Et la rencontre d'Elisa avec Paulo, un jeune révolutionnaire idéaliste, la précipitera au coeur du conflit. Entre loyauté familiale, passion et idéologie, son destin va basculer, ainsi que celui de tout un peuple. Soixante ans plus tard, la petite-fille d'Elisa, Marisol, découvre La Havane, cette ville qui a abrité les plus grandes joies et les plus grands drames de la vie de sa grand-mère...