Médecins, maltraitants... et protégés. Enquête dans un EPHAD

A l'heure enfin où l'on s'attaque à la maltraitance institutionnelle en Ehpad, il faut savoir qu'il existe une autre forme de brutalité, celle exercée sournoisement par certains médecins protégés par leur statut. L'enquête du Dr Gimbert est une histoire vraie qui s'est déroulée dans un Ephad en 2018 et a fini avec un procès dont on a pas fini de parler. Juin 2018, dans un Ehpad, quelque part en France ... Une résidente agonise depuis plus d'un mois dans des souffrances intolérables. Son corps dénutri s'est figé dans une posture pathétique, la main dressée comme une barrière dérisoire à la douleur. Les soins palliatifs de fin de vie lui ont été refusés, par la volonté de deux médecins, celui de l'établissement et le généraliste traitant. Mais ces praticiens sont protégés par un statut qui les rend intouchables... Jean-Charles Gimbert est lui aussi Docteur. Expert en Médecine Judiciaire, il assiste les victimes depuis des décennies. Missionné par la fille de la vieille dame, ce légiste va disséquer de façon chirurgicale l'incroyable scénario, allant de surprise en rebondissement, jusqu'à l'ultime révélation. Son enquête passionnante retrace des faits réels. Tous les documents présentés sont parfaitement authentiques. Seuls les noms ont été changés.