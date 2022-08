Robinson Crusoé en BD

Les folles aventures d'un naufragé... En 1652, le jeune Robinson s'embarque contre l'avis de son père. Après un dur apprentissage de la vie de marin, on le retrouve planteur au Brésil d'où il repart pour une expédition vers l'Afrique qu'il n'atteindra jamais ! Une tempête effroyable détruit son navire. Seul rescapé du naufrage, il échoue sur une île déserte et s'invente, année après année, une existence solitaire... Entre lutte pour survivre, améliorer son quotidien et cette terrible sensation d'endurer un châtiment, il fait face, seul avec sa Bible... Seul jusqu'au jour où survient Vendredi, un jeune indigène qui va bouleverser son isolement.