Les Gouttes de Dieu - Mariage Tome 21

Découvrez les accords entre mets et vins ! Le duel gastronomique prend un nouveau tournant ! Pour la première fois, les convives souhaitent déguster en premier le mets et le vin japonais de l'Auberge historique, l'équipe de Shizuku. Le sommelier adverse, Ruriyama, est en perte de vitesse avec ses mariages déséquilibrés pour lesquels il se repose sur des crus hors de prix au mépris de la cuisine. Sous pression, il ne se contente plus de dépasser le budget alloué, mais triche carrément... en s'arrangeant pour subtiliser le cru que Shizuku a prévu pour le septième plat !