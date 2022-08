Chirurgie du foie et de l'hypertension portale

Consacrée à une technique ou à un ensemble de techniques pour une pathologie ou une région anatomique les volumes de la collection ' Techniques chirurgicales ' décrivent pas à pas les techniques en s'appuyant sur une riche iconographie des textes concis et des conseils. S'appuyant sur une abondante iconographie (dessins anatomiques imageries et photographies opératoires) et un texte résolument didactique cet ouvrage propose aux chirurgiens un exposé clair étape par étape des différentes techniques de la chirurgie hépatique et de l'hypertension portale. La chirurgie hépatique actuelle fondée sur une technique en constante évolution et sur une stratégie souvent en plusieurs temps opératoires est ici expliquée en détail. La chirurgie de l'hypertension portale y compris les méthodes non chirurgicales radiologiques en est un complément. L'anatomie chirurgicale (anatomie fonctionnelle vasculaire et réelle) le bilan opératoire les différents types de biopsie et l'embolisation portale pré-opératoire sont présentés avant de détailler les principales techniques opératoires hépatiques qu'il s'agisse de l'hépatectomie de la lobectomie ou de la segmentectomie. La voie coelioscopique des hépatectomies les traumatismes du foie la chirurgie des kystes biliaires et hydatiques et de l'hypertension portale font l'objet de développements spécifiques. Cette seconde édition entièrement revue et actualisée développe plus particulièrement la coelioscopie (dont la technique et les indications ont notablement progressé depuis la première édition) les abords glissoires dans les sectoriectomies et les segmentectomies ainsi que les problèmes spécifiques des cholangiocarcinomes hilaires. POINT CLES : - Les techniques chirurgicales expliquées pas à pas avec une riche iconographie. - Mises à jour complètes sur la chirurgie coelioscopique. - Les spécificités de la prise en charge des cholangiocarcinomes.