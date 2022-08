Thésée, Ariane et le Minotaure

Le jeune Thésée quitte sa cité natale pour faire ses preuves comme héros et rejoindre, incognito, son père le roi Egée. Mais arrivé à Athènes il apprend l'immense tribut qui pèse sur la ville et ses habitants : chaque année des jeunes gens sont envoyés au roi Minos qui les livre en pâture au Minotaure. Thésée se porte volontaire et se joint à eux : il veut délivrer Athènes de son lourd fardeau. Il fera la rencontre de la fille aînée de Minos, Ariane, qui l'aidera, par amour, à sortir vivant de cette épreuve et s'enfuira avec lui.