"Je ne me doutais pas que l'histoire de mon père me mènerait à faire équipe avec Ionas, un vampire amoureux et centenaire, Rebecka, sa copine psy divorcée d'un fantôme, et une rabbine. Mais quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça normal. Presque. Ces pages racontent aussi comment mon père a tenté de ne plus être juif, et comment, avec tout ce que l'on me mettait sur le dos, j'ai eu le sentiment d'être le dernier juif d'Europe". Joann Sfar ressuscite le fantastique et l'humour désespérés de Kafka ou de Malamud dans cette fable où les monstres offrent un miroir hyperréaliste à la singerie moderne. Ce texte d'une sensibilité bouleversante, où l'on passe sans cesse du fou rire à l'effroi avisé, forme une puissante méditation sur la mémoire du mal, les lâchetés du moment, l'abjection qui vient. Jean Bimbaum, Le Monde.