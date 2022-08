La divination est un art très ancien destiné à révéler un sens caché par le biais de moyens surnaturels. Il est pratiqué depuis l'aube de l'humanité à l'aide d'objets trouvés dans la nature et mystiques qui servent de vecteurs pour recevoir et interpréter des messages concernant le passé, le présent et le futur. Dans ce guide pour néophytes, vous allez exploiter de nombreux supports dont l'efficacité est prouvée depuis des siècles : jeux de cartes, runes, amulettes, cristaux, feuilles de thé, coquillages, Ji Ying, entre autres. Essayez-vous à ces différentes formes de divination et vous en trouverez sans nul doute une qui vous conviendra. En bonus : un poster qui présente les principales méthodes de divination.