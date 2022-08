Pratiquer une transition énergétique innovante en 10 cas d'entreprise

L'ouvrage présente et analyse 10 cas d'innovations qui contribuent à la transition énergétique et durable selon un regard interdisciplinaire (économie, gestion, sociologie, sciences de l'ingénieur). La diversité des cas proposés vise à restituer la variété des types d'innovations (de produits/services, de procédés, de commercialisation), des natures d'innovations (technologiques et non-technologiques) et des types de porteurs (startups, grands groupes, collectivités, étudiants). Cette triple diversité permet de donner aux lecteurs une vision de la complexité de ce sujet et de la complémentarité des solutions proposées. Les cas proposés ont tous été identifiés dans le cadre des sélections pour les " Trophées de l'innovation territoriale E5T " et ont été retenu pour leurs critères d'efficacité, de faisabilité, d'impact et de territorialité (https : //www. e5t. fr/post/deposez-votre-projet (Lien -> https : //www. e5t. fr/post/deposez-votre-projet)). Ce livre est également collaboratif dans sa construction, dans le sens où il s'agit d'une co-écriture entre des chercheurs et les acteurs de chaque cas.