Red Rising Tome 4 : Iron Gold. Partie 2

Pour le bien de la République, Cendré doit être éliminé. Darrow en reste convaincu. Parti à sa poursuite malgré l'interdiction du Sénat, l'ancien Rouge redevient hors-la-loi. Mais le Système solaire est vaste et, dans ses recoins, d'autres dangers fourmillent. La révolte gronde. On murmure que le Révolution du Faucheur n'a amené que chaos et ruine. Pour ses victimes, les disgraciés, les endeuillés, l'heure de la vengeance a sonné.