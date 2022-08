En 2h je cuisine pour toute la semaine. Le best seller du batch cooking

Pour chaque semaine retrouvez : - Le panier avec des produits de saison - La liste des courses et les menus de la semaine - Le déroulé des préparations à réaliser en 2H - Une cuisine zéro gaspi- 16 menus hebdomadaires complets, soit 80 repaséquilibrés et light pour toute la famille - Des plats qui privilégient les produits frais et de saison - Une cuisine 0 Déchet où tout est consommé et les restes réutilisés