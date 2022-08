Les nouvelles recettes pour étudiants les + faciles du monde

45 nouvelles recettes concoctées spécialement pour les étudiants à réaliser en un tour de main, avec très peu de matériel et à moins de 2 euros par personne. Une poêle, une casserole, un plat à gratin et c'est tout. Des recettes à emporter, des recettes à préparer en 5 min chrono entre 2 révisions, des recettes pour les soirées entre potes, des recettes pour épater votre petit. e ami. e et surtout des recettes PAS CHERES car on sait que vos budgets sont très souvent serrés.