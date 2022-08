Captain Marvel. Les origines

La collection d'histoires sur l'origine des Super Héros et Héroïnes Marvel ! Un album illustré de 48 pages pour tout savoir sur ton personnage Marvel préféré. Plonge au coeur de l'histoire de Carol Danvers et découvre comment il est devenu Captain Marvel, la plus puissante de toutes les héroïnes ! Le plaisir de la lecture continue avec une de ses aventures inédites. Dès 6 ans. L'histoire : Carol Danvers est une aviatrice si exceptionnelle qu'elle a été recrutée par la NASA. Depuis, elle protège le monde des extraterrestres. Mais comment est-elle devenue Captain Marvel ? Pour le savoir, plonge au coeur de son histoire et découvre les origines de la Super Héroïne, ainsi que l'une de ses aventures !