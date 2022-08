Bible de l'Astrologie

Denis Labouré, formateur en astrologie depuis plus de quarante ans, et Marc Neu, praticien expérimenté en sciences hermétiques, vous invitent à un retour aux sources d'une discipline millénaire. Cet ouvrage est une véritable bible. L'astrologie y est passée au filtre de plusieurs décennies de consultations à des cas réels. Les auteurs sont reconnus pour leur expertise et leurs compétences pédagogiques. Cette bible est à la fois : - Un guide d'apprentissage en 61 leçons, pour vous accompagner pas à pas - Un manuel fondé sur des racines solides, fiables et sourcées - Une base de données philosophiques indispensables héritées des plus grands maîtres de l'astrologie - Une synthèse du meilleur de la tradition et des outils modernes - Un livre pratique construit sur des exemples concrets et des thèmes intégralement décryptés - Un ouvrage où l'aspect prédictif est parfaitement respecté, avec des procédés qui ont prouvé leur fiabilité. Un guide ultra-complet agrémenté de plus de 200 illustrations pour appréhender ce que dit votre thème sur tous les grands domaines de votre vie. Vous déterminerez les événements marquants et les dates clefs de votre existence !