Guêpes. Les véritables écoguerrières

Tous ceux qui ont dignement enduré les piqûres et les assauts pénibles de guêpes jaunes ou de frelons tiennent sans doute ces insectes en piètre estime. Ce livre a pour mission de métamorphoser leur peur en admiration, leur détestation en fascination. Il existe plus d'espèces de guêpes que d'abeilles et de frelons, les pique-assiettes et squatteurs de nos maisons. Et non seulement, elles sont plus complexes que leurs cousins, mais en plus, elles sont étonnantes ! Retrouvez dans ce livre richement illustré quelques-uns des membres les plus spectaculaires du royaume des guêpes, ces insectes haut en couleurs tant par leur apparence que par leur comportement. - Plus de 150 illustrations couleur incroyables - Une multitude d'infographies époustouflantes. - Des informations complètes sur la plupart des familles de guêpes - La description des espèces de guêpes des quatre coins du monde. - L'évolution, l'écologie, la physiologie, la diversité et le comportement des guêpes. - L'influence très bénéfique des guêpes sur l'écosystème et la vie humaine.