Elektra : Black White & Blood

Il est un fait que nul ne contestera, au risque d'y perdre la vie : Elektra Natchios est la tueuse la plus douée du monde entier ! Suivez-la dans toute une série d'histoires courtes, des profondeurs de Madripoor aux gratte-ciels de New York. Après Wolverine et Deadpool, c'est au tour d'Elektra de passer au noir, blanc et rouge : des histoires extrêmes mettant en scène les héros les plus "borderline" de l'univers Marvel avec un code couleur bien particulier. De superbes dessins des meilleurs artistes présentés dans un somptueux grand format.