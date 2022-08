Star Wars Légendes Tome 2 : Empire

Au lendemain de La revanche des Sith, l'Empire affirme son emprise sur l'univers et traque les derniers Jedi survivants ! Le Maître K'kruhk, par exemple, lutte pour sa vie, tandis que Dass Jennir, à court d'argent, doit décider s'il compromet ses idéaux ou s'il meurt de faim. Des décisions difficiles quand on a Dark Vador et l'assassin Falco Sang à ses trousses ! Nouveau volume de la série d'albums décrivant la terrible période suivant l'ascension de Dark Vador et de l'Empire. Des épisodes classiques réunis dans d'épais volumes à prix accessibles, proposés en version souple ou cartonnée !