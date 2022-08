Star Wars. Tome 1 - 1977-1981

Grâce à Luke Skywalker, les Rebelles ont détruit l'Etoile Noire, une victoire inespérée pour les ennemis de Palpatine et de Dark Vador. Mais avant que l'Empire ne contre-attaque, l'Alliance affronte de nouveaux dangers, depuis le pirate de l'espace Crimson Jack jusqu'au chasseur de primes Beilert Valance. Luke retourne sur Taooine, Leia se bat en solo, Han et Chewie jouent à un jeu dangereux, Dark Vador cherche des réponses... et ce n'est pas tout ! Dès 1977, Marvel adapte en bande dessinée l'univers Star Wars en imaginant les événements séparant les films de George Lucas. Nous vous proposons la réédition de cette légendaire saga en trois volumes OMNIBUS.