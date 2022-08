Écrire le sujet du XXIe siècle. Le regard des littératures francophones

Le questionnement du sujet, dans le contexte propre à la société où les liens se sont distendus au profit du règne des individus, demeure une problématique subjective et intersubjective. Cet enjeu social préoccupe aussi le discours social et littéraire en particulier. C'est pourquoi quelques fictions romanesques francophones - Afrique, Antilles et océan Indien - de l'extrême contemporain ont investi le thème du sujet-objet dans le monde social, dans sa relation à soi et à l'autre. De plus, en édifiant leur propre idée du sujet du XXIe siècle, ces récits francophones proposent un regard esthétique sur le monde contemporain. Partant de ce constat, cet essai examine ces textes en essayant de déceler leur manière de traiter du sujet notamment face au temps, aux souffrances humaines et à l'énigme de l'autre.